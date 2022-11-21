İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda 5 kişi daha tutuklandı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında ‘Hüsam’ kod adlı şüphelinin de bulunduğu 5 kişi daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 24’e yükseldi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım Pazar günü düzenlenen bombalı terör saldırısında ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce gözaltına alınan 51 şüpheliden bombayı beton saksı kenarına yerleştiren terörist Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma devam ederken 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, gözaltına alınan şüphelilerden 2’si dün adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Toplam tutuklu sayısı ise 19’a yükselmişti. Aralarında Suriye’nin Azez bölgesinde yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı Hasan Ali’nin de bulunduğu 5 şüpheli daha bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheliler Hasan Aburas, Hasan Ali, Mahmud El Yusuf, Mahmud Elabid ve Salih Carkes, savcılıktaki ifadelerinin ardından ‘nitelikli adam öldürme’, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçlarından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece patlamaya ilişkin toplam tutuklu sayısı 24’e yükseldi.

Sevk yazısının detayları ortaya çıktı

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen sevk yazısında, şüpheliler Bilal ile Ahlam Albashir’in söz konusu tekstil atölyesinde ‘Hüsam’ kod adlı Hasan Ali ile birlikte kaldıkları, eylem hazırlığının bu atölyede yapıldığı ve şüpheli Hasan Ali’nin kullanımında bulunan telefon numarasının GSM hattının olay günü şüpheli Bilal’e kod verdiği ve bu hattın olay günü şüpheli Ahlam’ın hattıyla da baz vererek Taksim’e gidildiği kaydedildi.

‘Hüsam’ kod adlı şüpheli de eylem hazırlığında yer almış

Şüpheli ‘Hüsam’ kod adlı Hasan Ali’nin saldırının hazırlık sürecinde yer aldığı belirtilen sevk yazısında, şüpheli Ahlam Albashir’in olay yerinden ayrılıp Ahmed

Carkas aracılığıyla Bakar Carkas’ın evine götürüldüğü, burada Ahmet, Bakar ve Ammar’ın babası Salih Carkas’ın da bulunduğu, olayı gerçekleştiren failin muhafaza edilip saklanarak yakalanmasının engellendiği aktarıldı.