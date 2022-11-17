İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı düzenleyen terörist Ahlam Albashır ve diğer şüphelilerin adliyede ifadelerinin alınmasına başlandı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen terörist Ahlam Albashır ve diğer 48 şüphelinin ifade işlemlerine başlandı. Zanlıların tercüman aracılığı ile verdikleri ifadeleri için 29 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde gözaltında bulunan Terörist Ahlam Albashır ve diğer 48 şüphelinin ifade işlemleri tamamlanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’nde bulunan yerleşkesinden sağlık kontrolü için hastaneye götürülmüşlerdi. Zanlılar daha sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

Şüphelilerin burada ifade işlemlerine öğle saatlerinde başlandı. Zanlıların 29 cumhuriyet savcısı tarafından tercüman ile ifade alma işlemleri sürüyor.