İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı

İstiklal Caddesi 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı patlama sonra güvenlik nedeniyle kaldırılacak beton saksılar ve ağaçlar için 22.00’de yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi’ndeki beton saksılar ve ağaçları kaldırmak için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında İstiklal Caddesi’nde bulunan dükkanlar kapatıldı. Cadde ayrıca saat 22.00’da yaya trafiğine de kapatıldı.

(AA- Mİ-