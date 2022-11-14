İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı

İstiklal Caddesi 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı patlama sonrası güvenlik nedeniyle beton saksılar ve ağaçların kaldırılması çalışmaları nedeniyle saat 22.00’de yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul Valiliği’nin aldığı kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi’ndeki beton saksılar ve ağaçları kaldırmak için çalışma başlatıldı. Çalışma çerçevesinde İstiklal Caddesi’nde bulunan dükkanlar kapatılırken, cadde saat 22.00’de yaya trafiğine de kapatıldı.