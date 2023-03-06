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İstiklal Caddesi patlamasının sanıkları 9 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nce 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.
Asayiş 06.03.2023, 11:26
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin aralarında Ahlam Albashır’in de bulunduğu sanıkların hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Sanıkların yargılanmasına İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nce 9-10-11 Mayıs tarihlerinde başlanacak.