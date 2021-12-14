banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Vitor Pereira'an istifa açıklaması!
Vitor Pereira'an istifa açıklaması!
Galatasaray’da Muslera şoku!
Galatasaray’da Muslera şoku!
Yiğidolar ligdeki 5. galibiyetini aldı
Yiğidolar ligdeki 5. galibiyetini aldı

İşten kovulunca çatıyı yakan kapıcı hakkında istenen ceza belli oldu

Eskişehir’de iş akdinin feshedilmesi üzerine çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkaran kapıcı hakkında hazırlanan iddianamede, ‘mala zarar verme’ ve ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçlarından, 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Asayiş 14.12.2021, 09:18
İşten kovulunca çatıyı yakan kapıcı hakkında istenen ceza belli oldu

Eskişehir’de iş akdinin feshedilmesi üzerine çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatısında yangın çıkaran kapıcı hakkında hazırlanan iddianamede, ‘mala zarar verme’ ve ‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçlarından, 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir’de kapıcı olarak çalıştığı sitenin 11 katlı bloğunun çatı katında yangın çıkaran Yunus Emre Aydoğdu (28) hakkında hazırlanan iddianame, 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Aydoğdu hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, suçun, ‘yangın çıkarmak’ suretiyle işlenmesi nedeniyle verilecek hapis cezasının 1 kata kadar arttırılması ve ‘birden fazla kişiye tek fiille işlenmesi’ nedeniyle cezanın dörtte birden dörtte üç oranına kadar arttırılması talep edildi. Ayrıca iddianamede, Aydoğdu hakkında ‘yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ suçundan, 6 aydan 3 yıla hapis cezası istendi. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında toplamda 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yangın kontrol panelindeki parmak izi kapıcınınkiyle eşleşti

Yunus Emre Aydoğdu’nun soruşturma aşamasında alınan emniyetteki ifadesinde; işten çıkarıldığına dair kendisine bir kâğıt gönderilmesi üzerine bir anlık bunalımla çatı tahtalarını yanıcı veya yakıcı madde kullanmadan tek bir yerden tutuşturduğunu söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesinde ise zanlının, işten ayrılma stresiyle çakmak kullanarak çatı katını yaktığı, kapıları ve yangın alarm cihazını kapatmadığını ve binada yangın söndürme sisteminin olmadığını söylediği öğrenildi. İddianamede yer alan ifadelere göre, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda ise bloğun enerji odasında yer alan yangın kontrol panel kapağı üzerindeki parmak izinin kapıcı Yunus Emre A.’nın iziyle eşleşti.

6 dairede 285 bin lira zarar

Öte yandan, çatısı yanan blokta itfaiye raporuna göre, yangın söndürme sistemindeki su kaçağından su basması ve ısı nedeniyle 6 dairede maddi zarar meydana geldi. Zarar gören dairelerin sahiplerinin toplamda 285 bin lira masraf oluştuğu gerekçesiyle şikâyetçi oldukları öğrenildi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak’taki 4 bloktan oluşan bir sitenin 11 katlı C bloğunun çatı katında yangın çıktı. Yangının, blokta kapıcı olarak çalışan ve gelen şikâyetler üzerine aynı gün içerisinde iş akdi feshedilen Yunus Emre Aydoğdu (28) tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı öğrenildi. Çıkardığı yangınla blokta yaşayan yaklaşık 200 kişinin can güvenliğini tehlikeye atan şüpheli, aynı gece polis ekiplerince yakalandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 15 30
2. Ankaragücü 16 30
3. Erzurumspor 14 28
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 15 23
9. Gençlerbirliği 15 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Bursaspor 15 18
15. Manisa FK 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 15 17
17. Denizlispor 15 15
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 16 38
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Wolverhampton 16 21
10. Brentford 16 20
11. Brighton 15 20
12. Crystal Palace 16 19
13. Aston Villa 16 19
14. Everton 16 18
15. Leeds United 16 16
16. Southampton 16 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 16 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8