İşten çıkarılmasına öfkelenen şahıs patronun evini bastı
DENİZLİ’DE İŞTEN ÇIKARILDIĞI İÇİN ÖFKELENEN ŞAHIS, HEM AKRABASI HEM PATRONU OLAN ŞAHSIN BIÇAKLA EVİNE GİTTİ. BURADA BİRBİRLERİNE BIÇAKLA SALDIRMALARI SONUCU 1 KİŞİ KARNINDAN ALDIĞI BIÇAK DARBESİYLE YARALANIRKEN İKİ KİŞİNİN ELLERİNDE KESİKLER OLUŞTU.
Denizli’de, işten çıkarıldığı için öfkelenen şahıs, hem akrabası hem patronu olan şahsın bıçakla evine gitti. Burada birbirlerine bıçakla saldırmaları sonucu 1 kişi karnından aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken iki kişinin ellerinde kesikler oluştu.
Olay, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ö., kendisine tüm haklarını ve alacaklarını verdikten sonra içten çıkardığı için öfkelendiği Mustafa Ü., ile telefonda tartıştı. Daha sonra Mustafa Ü.’nün evine giden Mehmet Ö., yanında getirdiği bıçak ile saldırmaya çalıştı. Mustafa Ü.’nün oğlu Özgür Ü. ise sesleri duyarak aşağıya indiğinde babası ile eski çalışanın kavga ettiğini gördü. Özgür Ü. ise eline aldığı bıçak ile babasını kurtarmak için Mehmet Ö.’nün üzerine yürüdü. Burada ikili birbirine bıçaklar ile saldırmaya başladı. bıçak darbelerini savurmak isteyen Özgür Ü.’nün elinde kesikler oluşurken Mehmet Ö., ise karnına aldığı bıçak darbesi ile yaralı olarak kaçtı. Hemen yan taraftaki evine giden Mehmet Ö., eline aldığı tüfekle havaya bir el ateş ettikten sonra otomobili ile kaçtı.
Yaralı olarak kaçtı, birkaç sokak ötede yakalandı
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Burada iki aile üyeleri halen kendi aralarında sözlü tartışması polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Polis ekiplerinin aldığı ihbar doğrultusunda çevrede Mehmet Ö.’nün kaçtığı otomobili arama çalışmaları başlatıldı. Karnına aldığı bıçak darbesi sebebiyle çok uzaklaşamayan Mehmet Ö., birkaç sokak ötede otomobili ile birlikte bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mehmet Ö., Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Baba Mustafa Ü. ve oğlu Özgür Ü. ise polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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