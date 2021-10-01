İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren şüpheliler adliyede

Kayseri’de iddiaya göre işten çıkarılınca çalıştıkları yerde bulunan iş makinesini ve kulübeyi ateşe veren operatör ile 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (KASKİ) taşeron işçi olarak çalışan Hacı K., iddiaya göre işten çıkarılınca sinirlenerek önce Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi’nde bulunan iş makinesini ateşe verdi. Hacı K., daha sonra KASKİ’nin Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi’nde bulunan Germiraltı Tesisleri’nin girişindeki kulübeyi de ateşe vererek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerlerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangınları kısa sürede kontrol altına alırken, tesislerde bulunan kulübe ve iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından kaçan Hacı K. ile birlikte 3 kişi, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.