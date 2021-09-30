İşten çıkarılınca iş makinesi ve kulübeyi ateşe veren operatör yakalandı

Kayseri’de, iddiaya göre, işten çıkarılınca çalıştığı yerde bulunan iş makinesini ve kulübeyi ateşe veren operatör, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (KASKİ) taşeron işçin olarak çalışan Hacı K., iddiaya göre işten çıkarılınca sinirlenerek önce Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi’nde bulunan iş makinesini ateşe verdi. Hacı K., daha sonra KASKİ’nin Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde bulunan Germiraltı Tesisleri’nin girişindeki kulübeyi de ateşe vererek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerlerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangınları kısa sürede kontrol altına alırken, tesislerde bulunan kulübe ve iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından kaçan Hacı K., Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hacı K., emniyete götürüldü.