İşten çıkarılan şahıs eski iş yerinin aracını kundakladı
İSTANBUL’UN BAĞCILAR İLÇESİNDE İŞTEN ATILAN BİR KİŞİ ESKİ İŞ YERİNİN ARACINI KOLONYA DÖKEREK KUNDAKLADI. ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLDİRİLDİ.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde işten atılan bir kişi eski iş yerinin aracını kolonya dökerek kundakladı. Şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bağcılar’da işten atıldığı gerekçesi ile bir kişi eski iş yerinin aracını kolonya dökerek kundakladı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana gelen araç kundaklama olayına ilişkin çalışma başlatan emniyet ekipleri, araştırmada olayın Can Z. adlı bir kişi tarafından işten çıkarıldığı gerekçesiyle gerçekleştirdiği tespit etti. Zanlının, iş yerine ait aracın camını kırıp kolonya dökerek kundakladığı öğrenilirken, şüphelinin Bağcılar’da yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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