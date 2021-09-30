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İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi

Kayseri’de bir kepçe operatörü, iddiaya göre işten çıkarıldığı için çalıştığı yerde bulunan iş makinesini ve kulübeyi ateşe verdi.

Asayiş 30.09.2021, 01:05
İşten çıkarılan operatör, iş makinesi ve kulübeyi ateşe verdi

Kayseri’de bir kepçe operatörü, iddiaya göre işten çıkarıldığı için çalıştığı yerde bulunan iş makinesini ve kulübeyi ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (KASKİ) çalışan Hacı K., iddiaya göre işten çıkarılınca sinirlenerek önce Kocasinan ilçesine bağlı Oymaağaç Mahallesi’nde bulunan iş makinesini ateşe verdi. Hacı K., daha sonra KASKİ’nin Melikgazi ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi’nde bulunan Germiraltı Tesisleri’nin girişindeki kulübeyi de ateşe vererek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerlerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çıkan yangınları kısa sürede kontrol altına alırken, tesislerde bulunan kulübe ve iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri de kaçan kepçe operatörü Hacı K.’yi bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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