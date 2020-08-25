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İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR DÜĞÜNDE İSTEK ŞARKI NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI.
Asayiş 25.08.2020, 15:46
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Kırklareli’nin Vize ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde istek şarkı nedeniyle kavga çıktı. İki grup arasında gerçekleşen kavgada sandalyeler havada uçuştu.
Olay, Kırklareli’nin Vize ilçesinde bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, düğüne katılan iki grup arasında istek şarkı nedeniyle tartışma çıktı. Düğünde davetliler arasında kendi istedikleri şarkının çalınmaması nedeniyle tartışma büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte iki grup birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu düğün bir anda savaş alanına döndü.
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