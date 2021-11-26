banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rusya 10 ülkeye uçuşlar durduruldu!
Rusya 10 ülkeye uçuşlar durduruldu!
DSÖ, yeni varyantın adını koydu: Omicron
DSÖ, yeni varyantın adını koydu: Omicron
Ankara'da ekmek 2,25 TL'ye yükseldi
Ankara'da ekmek 2,25 TL'ye yükseldi
Apple Türkiye'nin zamlı iPhone fiyatları
Apple Türkiye'nin zamlı iPhone fiyatları

İşte tarihin en acımasız katili!

Tarihin en popüler seri katilleri arasında kabul edilen Ed Kemper’in soğukkanlılığı Mindhunter dizisine ilham oldu.

Asayiş 26.11.2021, 20:49
İşte tarihin en acımasız katili!

Tarihsel süreç içinde sayısız cinayet işlendi. Bunların büyük bir çoğunluğu çözülürken bazıları ise tozlu raflarda faili meçhul olarak kaldı. Çözülen cinayetlerde ise ölümden büyük bir haz alan seri katillerin varlığı insanlığı şaşırtmaya yetti. Mindhunter dizisinde işlenen Ed Kemper’ın gerçek hayat hikayesini sizler için araştırdık.

ÇOCUKLUĞUNDA ŞİDDET EĞİLİMİ GÖSTERİYORDU

Tam adıyla Edmund Emil Kemper III, 18 Aralık 1948 yılında Burbank şehrinde Edmund Emil Kemper II ve Clarnell Elizabeth Kemper’in ortanca çocukları olarak dünyaya geldi. Ed Kemper doğduğundan yaşıtlarında cüsse olarak iri ve uzundu. Kemper’in anne ve babasının oldukça korkunç ve mutsuz bir evliliği vardı. Babası Pasifik’teki nükleer bomba testlerinde çalışan bir 2. Dünya Savaşı gazisiydi. Anne ve babası gün içinde hiçbir diyalog kurmuyordu. Ebeveynlerin arasında bu gerilim çocuklara da yansıyordu. Çocukluk travmasının etkisiyle Ed Kemper şiddete eğilim göstermeye başladı.

İLK İŞKENCESİNİ KEDİSİNE YAPTI

Henüz 10 yaşındayken Ed Kemper, evcil hayvanları olan kedisini diri diri gömdü. Kedi öldükten sonra gömdüğü yerden çıkartan Ed Kemper, bu sefer de başını kesti ve bir çiviye asarak bir süre sergiledi. 13 yaşındayken ailesinin yeni sahiplendiği kediyi de öldürdü. Annesi kedinin ölüsünü bulana kadar onu kendi elbise dolabında sakladı. Küçük kız kardeşinin oyuncak bebeklerinin başlarını kestiği ayinler yapıyordu. “Gaz odası” ve “elektrikli sandalye” gibi ölüme yakın deneyimleri yaşadığı oyunlar oynamayı seviyordu.

BÜYÜKANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

14 yaşındayken babasıyla yaşamak için evden kaçtı. Ancak babası başka bir kadınla evlendiği için onu büyükanne ve büyükbabasının yanına gönderdi. Büyükbabasıyla aralarında oldukça samimi bir ilişkisi olan Ed Kemper, büyükannesiyle bir türlü anlaşamıyordu. Ed Kemper, bir gün büyükannesiyle yaşadığı bir tartışmadan sonra evinde bulunan av tüfeğiyle onu öldürdü. 27 Ağustos 1967 yılında gerçekleşen bu olayda Ed Kemper, büyükannesinin cesedini görmemesi için büyükbabasını da öldürdü. Ardından ise polise teslim oldu. Yaşı küçük olduğu için ceza almayan Ed Kemper, aranoid şizofreni tanısı konularak tutuklulara özel bir hastaneye yatırıldı. Burada kendisine IQ testi yapıldı ve sonuç oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü büyükanne ve büyükbabasını öldüren bu gencin IQ’sü 145 idi.

CİNAYET SİLAHLARI SATIN ALDI
21 yaşındayken annesinin gözetiminde olmasıy şartıyla taburcu edilen Ed Kemper, bir süre daha psikiyatristle görüşmeye devam etti. Onun istediklerini söyleyerek ve iyileştiğini göstermek için numara yaparak normal hayatına dönmeyi başardı. Polis akademisine başvurdu. Ancak 2.06 metrelik boyu ve daha öncesinde işlediği cinayetler nedeniyle başvurusu kabul edilmedi. Yeteri kadar para biriktirdikten sonra kendi evine taşındı ve karayollarında iş buldu.

Ed Kemper, bir araba satın aldı ve bagajına cinayet için gerekli gördüğü kürek, bıçak, eldiven gibi eşyaları koydu. Otostop çeken kadınları arabasına alıp arzu ettiği cinayetleri ve sapkınlıkları gerçekleştirmek istiyordu. Kemper, 1972 yılında otostop çeken kadınları öldürmeye başladı ve 11 ay boyunca buna devam etti.

ANNESİNİN YANINA GERİ DÖNDÜ
1973 yılında maddi sıkıntılar yaşadığı için annesinin yanına geri dönen Ed Kemper bir tartışma sonucunda onu da vahşi bir şekilde katletti. Annesi uykuya daldıktan sonra başına çatal çekiç ile vurarak onu öldürdü ve bir bıçakla boğazını kesti. Ardından annesinin başını kesip ona tecavüz etti. Ancak Ed bir türlü hırsını alamıyordu. Annesinin başını dart tahtası olarak kullandı ve dilini ve gırtlağını kesip çöp öğütücüsüne attı.

Annesinin en yakın arkadaşı olan 59 yaşındaki Sara Taylor Hallett’i akşam yemeğine ve film izlemeye davet etti. Kemper onu da öldürdü ve arabasını alıp kaçtı. Bir süre dolaştıktan sonra en yakın telefon kulübesine giderek annesi ve arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

Kemper tutuklandı ve birinci derece sekiz cinayetle suçlandı. İdam cezası istese de, bu isteği reddedildi ve 7 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kemper hâlâ hayatta ve cezasını çekiyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Manisa FK 14 14
15. Gençlerbirliği 12 14
16. Boluspor 12 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7