İşte, nefes kesen bu operasyonlarda Onlarca kilosu ele geçirildi

Sakarya’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde son 1 hafta içerisinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 24 kilo 485 gram skunk maddesi, 1 kilogram kimyasal madde ve 11 bin 647 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 109 şüpheliye de işlem yapıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede 31 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 şüpheliye işlem yapıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 24 kilo 485 gram skunk maddesi, 2 kilo 550 gram metamfetamin maddesi, 1 kilogram kimyasal madde, 11 bin 647 adet uyuşturucu hap, 210 gram esrar maddesi, 100 gram bonzai maddesi, 2 gram eroin maddesi, 3 adet hassas terazi, 18 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Öte yandan, Sakarya Narkotik ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonları da polis kameralarına yansıdı.