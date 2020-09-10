İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: “Köpeği vurun”
BEŞİKTAŞ’TA SORUMSUZ SAHİBİNİN AĞIZLIK TAKMADAN GEZDİRDİĞİ PİTBULL CİNSİ BİR KÖPEK, YAKALADIĞI BİR KEDİYİ PARÇALADI. DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIRKEN, SAHİBİNİN VURDUĞU VATANDAŞLARIN İSE “KÖPEĞİ VURUN” DİYEREK TEKMELEDİĞİ KÖPEK KEDİYİ BIRAKMADI.
Beşiktaş’ta sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi bir köpek, yakaladığı bir kediyi parçaladı. Dehşet anları kameralara yansırken, sahibinin vurduğu vatandaşların ise “köpeği vurun” diyerek tekmelediği köpek kediyi bırakmadı.
İstanbul’un göbeği Beşiktaş’ta pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı görüntüler kan dondurdu. Sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı köpeği Ihlamurdere Caddesi’nde bir kediyi yakaladı. Kediyi parçalamasına tokat atarak müdahale etmeye çalışan kişi, çevredekilerin tepkisine neden oldu.
“Köpeği vurun”
Sahibi bu yolla köpeğin ağzından kurtaramadığı kediyi bir de çekmeye çalıştı ancak kurtaramadı. Sahibinin defalarca yumruk ve tokat attığı, vatandaşların ise tekmelediği köpek kediyi bir türlü bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay esnasında vatandaşlardan birinin “köpeği vurun” demesi de kan dondurdu.
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