banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum!
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,4 daraldı
Avrupa otomobil pazarı yüzde 2,4 daraldı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta heyecanı

İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: 3 yaralı

Tophane’de tasmasız gezdirilen köpek sahibini uyaran vatandaşlara saldırdı. Sahibinin elinden kurtulan köpek, sokakta yürüyen 3 kişiyi yaraladı. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansırken, yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köpeğin sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Asayiş 17.02.2022, 11:06
İstanbul’un göbeğinde pitbull dehşeti kamerada: 3 yaralı

Tophane’de tasmasız gezdirilen köpek sahibini uyaran vatandaşlara saldırdı. Sahibinin elinden kurtulan köpek, sokakta yürüyen 3 kişiyi yaraladı. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansırken, yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Köpeğin sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat öğle saatlerinde Beyoğlu Tophane’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pitbull cinsi bir köpek sahibi tarafından tasmasız şekilde dışarıda çıkartıldı. Bir süre sokakta ilerleyen köpeği gören vatandaşlar, sahibinin yanına giderek uyarıda bulundu. Köpek ardından kaldırımda yürüyen vatandaşlardan birine saldırmaya başladı. Köpeğin hamlesine sopayla karşılık veren vatandaş yere düşünce köpekte kolunu ve bacağını ısırdı. Diğer vatandaşların da vurmasıyla köpek 2 kişiyi daha kol ve bacaklarından yaraladı. Dakikalarca köpeği uzaklaştırmak için yapmadıklarını bırakmayan vatandaşların hep birlikte yaptığı girişim sonucunda 3 kişi yaralı olarak köpeğin ağzından kurtarıldı.

Polis pitbull sahibini yakaladı

Olayın ardından ise sahibi köpeği de alarak kaçtı. Dehşet anları güvenlik ve cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri pitbull sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 3 kişiden 1’i olan Muzaffer Akçayır, “Abi o an rüya gibiydi şokun etkisinde idim. Olay şöyle özetlemek gerekirse pitbull köpeği yoldan geçiyor. Abi bana soruyor bu köpek kimin? Başıboş geziyor. Bilmiyorum derken arkadan sahibi geliyor zincirsiz elinde zinciri sallayarak bende bir vatandaş olarak uyarmak zorundayım. Haberlerde görüyoruz çocuğu param parça etti. Abicim bu yasak değil mi dedim? Cevap vermedi bunun ağızlığı nerde dedim cevap vermedi en sonunda birkaç cümle söyledikten sonra bir ses duydum. O zinciri çıkarttı fişt yaptı. Zaten direk kendimi yerde gördüm. 10 dakika rahat boğuştum. Ayağımı paramparça etti diye düşündüm. Kafamı yere vurdum. Vücudumun her yerinde onun ısırık izlerini taşıyorum. Kabus gibi bir olay yaşadım. Esnafın vurmalarına rağmen bırakmıyor” dedi.

“10 dakika net boğuştum”

Kendine saldıran köpek ile 10 dakika boğuştuğunu söyleyen Akçayır, “İnatçı, vurmaların rağmen beni paramparça edecek hale getirdi ayağımı. Platinli bir ayağım vardı yani ona rağmen korkudan ne diyeceğimi ufkum mufkum genzim menzim, gözyaşlarına boğuldum. Sonra köpeğin sahibi kaçtı. Köpek ortadan kayboldu çünkü herkesin derdi ben oldum. Beni kurtarma çabası, müdahale etmeye çalışıyorum. Elimi kapabilir diye müdahale edemiyorum. Ayağımı kaptırdım. Allahtan bir fırsat buldum, kalktım bu sefer sırtımdan yani boğuştum. 10 dakika net boğuştum. Olay böyle. Samimiyetle söyleyebilirim gerçekten ölüm bana o kadar değildi. Çok yakındı. Resmen ensemde Azrail’in nefesini hissediyordum. Oradaki insanlar bana çaba gösterdi. Yani hayatta kalmam için çaba gösterdiler. Zamanla yarıştılar. Daha fazlası olabilirdi, daha kötü şeyler yaşayabilirdim. Ölebilirdim açık ve net. Psikolojik olarak çöküntüdeyim” şeklinde konuştu.

“Sizin vasıtanızla şikâyetçi olduğumu beyan etmek istiyorum”

Akçayır, şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Ben de bir hayvan severim ama hayvan sevgisinin karşılığı bu olmamalı. Şöyle söyleyeyim açık ve net konuşmak gerekirse sizin vasıtanızla da söylemek istiyorum. Ben bu şahıstan, tanımadığım bu şahıstan şikayetçiyim maddi manevi. Dışarıda kalıyormuş, kağıtçıymış benim problemim değil. Bugün bana olur yarın küçük bir çocuğa olur. Polis abiler ve devletimiz sizin vasıtanızla görürse, ben kalkamıyorum, yürüyemiyorum, müracaat edemiyorum karakola ama tabi ki de sözlü olarak sizin vasıtanızla şikayetçi olduğumu beyan etmek istiyorum. Köpekten nasıl kurtuldum? Videoda da göründüğü gibi köpeğe çok sağlam vurdular. İnsanların çok sağlam vurmasına rağmen dişlerinin etinin ayağımda olduğunu hissettim. Yani kitlemişti beni. Bir boşluk vurdu biri arkasını döner dönmez ben havaya kalktım sonra yere düştüm bu sefer sırt tarafımdan ısırdı oradan uzaklaştı köpekte korkmuştu onca maruz kaldı şiddete yani kurtulduk sonuçta hayal gibi bir andı kabustu” diye konuştu.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Gençlerbirliği 24 30
13. Manisa Futbol Kulübü 23 29
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14