İstanbul’un göbeğinde komşu cinayeti: 1 ölü

Beyoğlu’nda aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle komşusunu bıçaklayan şahıs, bekçi tarafından uyarıldıktan sonra tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın bıçaklaması sonucu ağır yaralanan komşusu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Mahmut K. ve komşusu Bülent Baltum aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek dışarıya taşması sonucu Mahmut K. eline geçirdiği bıçakla Baltum’u boyun, karın boşluğu ve bacak kısmından yaraladı.

Bekçinin vurduğu saldırgan etkisiz hale getirildi

O esnada babasının işlettiği kafeteryada bulunan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.D, tabancasını çekerek Mahmut K’ya bıçağı atması yönünde uyarıda bulundu. Uyarıyı dikkate almaması üzerine bekçi, Mahmut K’yı beylik tabancasıyla 1 el ateş ederek sol bacağından yaraladı. Etkisiz hale getirilen Mahmut K. ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ağır yaraladığı komşusu Bülent Baltum ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçakladığı komşusu hastanede öldü

Ameliyata alınan Baltum, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlayan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Delilleri toplayan polis, çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerini alarak güvenlik kamera çalışması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.