İstanbul’un göbeğinde kadını vuran zanlı tutuklandı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda fuhuş için önceden anlaşıp para verdiği kadını, cebinden parasını çaldığı iddiasıyla sokak ortasında tabancayla yaralayan zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 45 yaşındaki E.F., bir süre önce fuhuş için O.A. ile para karşılığında anlaştı. Ancak E.F,. O.A’nın gömleğinin cebinden parasını çalarak kaçtı. Olayın ardından dün sabah saatlerinde E.F. ile O.A. bulvar üzerinde karşılaştı. Burada O.A., E.F’den parasını gerisi istedi ancak F. parayı vermeyerek hakaret etti. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkartan O.A., F.’yi bacağından vurarak yaraladı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

Saldırgan tutuklandı, kadının durumu iyi

Olayın ardından O.A., emniyete giderek tabancasıyla birlikte teslim olmuş, E.F. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Öte yandan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği’nde işlemleri tamamlanan O.A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.