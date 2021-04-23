İstanbul’un göbeğinde husumetli iki kişi arasında çatışma çıktı

Beyoğlu’nda kucağında çocuğu ile yürüyen bir adam, husumetlisi olduğu şahıs tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan şahıs karşılık verince çatışma çıktı. Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda kovan ele geçirirken, silahlı şahıslardan biri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre husumetli iki şahıs arasında cadde üzerinde çatışma çıktı. Kucağında çocuğu ile birlikte yürüyen adam, husumetli olduğu biri tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan adam saldıran şahsa silahlı karşılık verdi. Olay yerinde çatışma çıkması üzerine saldırgan şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan adam ise sokak üzerindeki bir dükkana saklandı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerinde geldi. Dükkana saklanan silahlı şahıs, Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.