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İstanbul’un göbeğinde çıkan yangın nedeniyle etkilenen trafik havadan görüntülendi
Levent’teki büyük alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle trafik kilitlendi. Adeta durma noktasına gelen trafikte oluşan uzun araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi.
Asayiş 16.12.2022, 14:57
Levent’teki büyük alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle trafik kilitlendi. Adeta durma noktasına gelen trafikte oluşan uzun araç kuyruğu havadan böyle görüntülendi.
İstanbul’un göbeği Levent Büyükdere Caddesi’nde Metrocity isimli bir alışveriş merkezinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın nedeniyle trafik de durma noktasına geldi. Zincirlikuyu istikametinde oluşan araç kuyruğu havadan görüntülendi.