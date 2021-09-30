İstanbul’un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İki eve ve bir otomobile yapılan baskınlarda olayla bağlantılı yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.