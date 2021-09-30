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İstanbul’un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İki eve ve bir otomobile yapılan baskınlarda olayla bağlantılı yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul’un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İki eve ve bir otomobile yapılan baskınlarda olayla bağlantılı yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Asayiş 30.09.2021, 10:55
İstanbul’un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İki eve ve bir otomobile yapılan baskınlarda olayla bağlantılı yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul’un Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 kilonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İki eve ve bir otomobile yapılan baskınlarda olayla bağlantılı yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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