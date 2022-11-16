banner596

Son Dakika

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde pazar günü bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim’deki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde pazar günü bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim’deki görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 16.11.2022, 08:51
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde pazar günü bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim’deki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde pazar günü bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim’deki görüntüleri ortaya çıktı.

Yorumlar (0)