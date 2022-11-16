Son Dakika
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde pazar günü bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim’deki görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde pazar günü bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim’deki görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 16.11.2022, 08:51
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde pazar günü bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan saldırıda eylemi gerçekleştirilen teröristin Taksim’deki görüntüleri ortaya çıktı.