İstanbulluların kar çilesi; vatandaşlar karla kaplı yollarda yürümekte zorluk çektiler

Haftanın ilk iş gününe karla mücadele ile başlayan İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çekerken toplu taşıma araçlarının olduğu duraklarda hareketlilik yaşandı.

İstanbul’da etkisini gösteren kar yağışı günlük hayatta da bir takım olumsuzluklarla yol açtı. Gece saatlerinde etkili olan ve sabah saatlerinde duran kar yağışı haftanın ilk gününde vatandaşlara sürpriz oldu.

Haftanın ilk iş günü evinden çıkan vatandaşlar buzlu yollarda yürümekte zorluk çekti. Eğimli yollardan toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların kimileri yürürken kimileri de zorluk çekti.

Toplu taşıma duraklarını olduğu noktalarda da vatandaş hareketliliğinin olduğu görüldü.