İstanbul’dan uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’da uyuşturucu getirirken jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel araçla İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen Ş.Ş.(37), E.C.(27) ile Ç.Y.B. (23) adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 8 paket halinde yaklaşık 150 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet tabanca, 8 adet mermi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. İfadesi alınan genç kadın serbest bırakılırken, Ş.Ş. ve E.C ise bugün Havza Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.