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İstanbul’dan uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken jandarmanın takibi sonucu yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş 15.06.2022, 09:06
İstanbul’dan uyuşturucu getirirken yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken jandarmanın takibi sonucu yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ö. (33) ve kız arkadaşı M.G.’nin (22) İstanbul’dan uyuşturucu madde temin edip Samsun’a getirerek piyasaya sürecekleri bilgisini aldı. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö. ve M.G.’nin bulunduğu otomobili Havza ilçesi Ereli mevkisinde durdurarak zanlıları gözaltına aldı. Yapılan aramada 82 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö. ve kız arkadaşı M.G., sorgularının ardından Havza Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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