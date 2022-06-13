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İstanbul’dan Tekirdağ’a gelen şahısta uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halinde bulunan taksideki yolcudan 301 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Asayiş 13.06.2022, 11:56
İstanbul’dan Tekirdağ’a gelen şahısta uyuşturucu hap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde seyir halinde bulunan taksideki yolcudan 301 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İstanbul’dan Tekirdağ’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği duyumu alınması üzerine Sultanköy kavşağında, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat KOM Şube Müdürlükleri ve Marmaraereğlisi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince ticari bir taksi durduruldu. Takside E.K. isimli yolcunun üzerinde yapılan aramada 301 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Marmaraereğlisi Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilerek alınan talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahsın sorgulanması için karakola götürüldü.

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