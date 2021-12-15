İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirenler tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirdikleri iddia edilen 1’i kadın 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a satış amaçlı uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine S.N.Ö. adlı kadın ile A.D. ve T.Ş. isimli şahıslarla ilgili takip ve çalışma başlattı. 3 kişin içinde bulunduğu araç narkotik polisinin takibi sonucu İstanbul dönüşü Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 95,94 gram metamfetamin maddesi, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 10 adet 9 mm çapında dolu fişek ve 1 adet 6136 sayılı Kanun kapsamında olduğu değerlendirilen bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.D., T.Ş. ve S.N.Ö. ’uyuşturucu ticareti’ suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.N.Ö. adlı kadın ile T.Ş. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, A.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.