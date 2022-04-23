İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren bir kişi tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirirken jandarmanın takibi sonucu yolcu otobüsünde uyuşturucu maddeyle birlikte yakalanan bir kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Kavak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kavak ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsü ile uyuşturucu getirdikleri iddia edilen E.Ö.(33) adlı kadın ile M.A.(35) adlı şahıs yaptıkları takip sonucu Kavak İlçe Otogarı’nda yolcu otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişi ile birlikte 500 gram metamfetamin ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarmadaki sorgulamanın ardından Kavak Adliyesine sevk edilen E.Ö. adlı kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.