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İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 2 kişi, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş 18.10.2021, 18:28
İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 2 kişi tutuklandı

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getiren 2 kişi, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen bir otomobili Samsun girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 pakette 61,07 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet bong çubuğu ele geçirildi. Olayla ilgili M.E.K. ve Y.Ç. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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