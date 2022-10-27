İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla 3 sanığa 18 yıl 9’ar ay hapis

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getirdikleri iddiasıyla aralarında 19 yaşındaki genç kızın da aralarında bulunduğu 3 kişi yargılandıkları mahkemece 18 yıl 9’ar ay hapis ve 37 bin 500’er lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a metamfetamin adlı uyuşturucu madde getirdikleri ileri sürülen A.S. (19), Y.G. (20) ve C.K.(19) adlı genç kızı yakalayarak gözaltına aldı. Nisan ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 3 kişi hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Tutuklu olarak yargılanan C.K. adlı genç kız ile A.S. ve Y.G. adlı gençler "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis ve ayrıca 37 bin 500’er lira adli para cezasına çarptırılıp tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.