İstanbul’dan sahte plakalı araçla geldiği Bursa’da polise yakalandı

İstanbul’dan satın alıp başka araca ait plakayı taktığı minibüsünü Afyonkarahisar’a götürmek üzere yola çıkan şahıs, 115 kilometre sonra Bursa’da polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da satın aldığı minibüse başka araca ait plaka takan Mustafa Ç., Afyonkakrahisar’a gitmek üzere yola çıktı. Bursa’nın İnegöl ilçesi girişinde bulunan PTS’nin sahte plaka uyarısı üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri harekete geçti. Takip sonucu araç İnegöl çıkışında trafik ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemede araçta takılı olan 03 M 0261 nolu plakanın başka bir araca ait olduğu tespit edildi. Sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.