İstanbul’dan gezmeye geldiği Sapanca’da bıçaklandı

İstanbul’dan, Sakarya’nın Sapanca ilçesine gelen vatandaş doğal yaşam köyü otoparkında yaşanan tartışmada bacaklarından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, 6 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Dereiçi mevkiinde bulunan Sopeli Doğal Yaşam Köyü’nün otoparkında meydana geldi. İstanbul’dan, Sapanca ilçesine gelen S.F. isimli vatandaş, giriş ücretini ödedikten sonra doğal yaşam köyünün otoparkına yöneldi. Yoğunluk sebebiyle park yeri bulamayan vatandaş, engelli bireyler için ayrılan bölüme aracını park etmek istedi. Bu esnada S.F. ile aralarında işletme sahibinin de bulunduğu F.Ş., A.T., U.Ç. ve H.Ç. isimli şahıslar arasında sözlü tartışma yaşandı. İşletme dışına taşan olayda S.F., şüpheli U.Ç. tarafından bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince, yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. S.F.’nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan, olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli U.Ç. ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.