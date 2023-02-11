İstanbul’dan dolandırılan 17 bin lira parayı Samsun’da bankadan çekerken yakalandı

İstanbul’da bir kişinin dolandırıcılık yöntemiyle başka bir hesaba aktarılan 17 bin lira parasını Samsun’da bankadan çekmek isteyen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiliye göre, İstanbul’da ikamet eden bir kişinin banka hesabına internet üzerinden erişim sağlayan dolandırıcılar, 17 bin lira parası başka bir hesaba aktarıldı. Dolandırıldığını anlayan şahıs polise şikayette bulundu. Polis paranın sakladığı hesabı takibe aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri söz konusu 17 bin lira parayı Samsun’daki bir bankadan çekmek isteyen N.Y.Y.’yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şahsın, İstanbul Adliyesi’ndeki savcıya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vereceği öğrenildi.