İstanbul’dan Çeşme’ye uyuşturucu getirdiler, polisin takibiyle yakalandılar

Uyuşturucu madde satmak için İstanbul’dan ünlü tatil merkezi Çeşme’ye gelen iki zanlı, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadeleyi bırakmayan Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKO) Grup Amirliği ekipleri, iki şahsın uyuşturucu madde satmak için İstanbul’dan İzmir’in Çeşme ilçesine geldiğini tespit etti. Ekipler, Y.G. (24) ve E.K. (27) adlı zanlıların kullandığı aracı durdurdu.

Zanlıların kullandığı araçta arama yapan NARKO ekipleri, 49 gram metamfetamin, 2,20 gram kokain, 2 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira ele geçirdi.

Uyuşturucu madde satma şüphesi ile gözaltına alınan zanlılar, Çeşme Adliyesi’ne çıkarıldı. İki zanlı, nöbetçi mahkemedeki yargılamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.