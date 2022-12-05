İstanbul’daki tramvay kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İstanbul Alibeyköy’de 33 kişinin yaralandığı İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk incelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı öğrenildi.

Alibeyköy’de saat 09.15 sıralarında meydana gelen olayda, içinde yolcuların bulunduğu 34 TP 7116 plakalı İETT otobüsü tramvay yolundan geçerken kaza olmuş, tramvay İETT otobüsüne çarpmıştı. Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsü sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada 33 kişi yaralanmış, otobüste sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Kazaya karışan iki aracın da kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, adeta ikiye bölünen İETT otobüsünün bir kısmı olay yerinden çekiciyle kaldırılmıştı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, kazaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yapılan ilk incelemelerde, otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı, tramvay sürücüsünün ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, kazaya karışan tramvay sürücüsü ile otobüs şoförünün tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu olmaları halinde ifadelerinin alınacağı aktarıldı. Kazadaki bir mağdurun ise olayla ilgili ifadesinin alındığı ve şikayetçi olmadığını söylediği kaydedildi.