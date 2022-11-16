İstanbul’daki hain saldırıyla bağlantılı 1 terörist daha Suriye’nin Azez kentinde yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’nde sivil hedeflere yönelik yapılan saldırının kilit isimlerinden biri Suriye’de yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki çapraz sorgusu süren terörist Ahlam Albashir’in verdiği ifadeden yolan çıkan güvenlik ve istihbarat birimleri, kanlı saldırının gerçekleştirilmesinde yardım ve yataklık eden “Hüsam” Kod adlı PKK/YPG mensubunu, Suriye’nin kuzeyindeki Azez kentinde bir hücre evinde yakaladı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye bağlı bir hücre tarafından İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısında yeni bir gelişme daha yaşandı. İstiklal Caddesi’nde sivil hedeflere yönelik yapılan saldırının yakalanan faillerinin sorgusu sürerken, İstanbul’daki eylemin gerçekleştirilmesinde kilit rol oynayan ve söz konusu eylem hücresine yardım ve yataklık eden “Hüsam” Kod adlı bir PKK/YPG mensubu tespit edildi. Saldırının bir numaralı faili olarak öne çıkan ve 8 kişiden oluşan uzman bir ekip tarafından sorgulanan PKK/PYD’li Ahlam Albashar’in ifadelerinden yola çıkan polis, “Hüsam” Kod adlı PKK/YPG mensubunun, Suriye’nin kuzeyindeki Azez kentinde olduğu istihbaratını aldı. Alınan istihbarat hemen sınırı öbür tarafındaki Türk emniyet birimlerine aktarıldı. Yapılan istihbari çalışmada, Ahlam Albashir’in çapraz sorguda adını itiraf ettiği “Hüsam” Kod adlı PKK/YPG mensubu, Türk güvenlik birimlerince yaklaşık 40 dakika önce bir hücre evinde yakalandığı öğrenildi.

Yakalanan teröristin, ilerleyen günlerde saldırı ile ilgili soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.