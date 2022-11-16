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İstanbul’daki hain saldırıyla bağlantılı 1 terörist daha Suriye’nin Azez kentinde yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde sivil hedeflere yönelik yapılan saldırının kilit isimlerinden biri Suriye’de yakalandı.

Asayiş 16.11.2022, 21:47
İstanbul’daki hain saldırıyla bağlantılı 1 terörist daha Suriye’nin Azez kentinde yakalandı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde sivil hedeflere yönelik yapılan saldırının kilit isimlerinden biri Suriye’de yakalandı.

İstanbul’daki terör eyleminin gerçekleştirilmesine yardım/yataklık eden “Hüsam” kod adlı PKK/YPG mensubu, Suriye’nin Azez kentinde Türk güvenlik birimlerince yakalandı.

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