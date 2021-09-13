banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Thodex soruşturmasında yeni gelişme!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
Burcu Esmersoy terfi olmanın yollarını anlattı!
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
'Geberttiniz! Ayıp ediyorsunuz!'
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!

İstanbul’daki fabrika yangını 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü

Bahçelievler’de içindeki çöp alanın tutuşması sonrasında yanan yatak fabrikası, ekiplerin yaptığı çalışmalarla yaklaşık 5 sonra söndürüldü.

Asayiş 13.09.2021, 22:02
İstanbul’daki fabrika yangını 5 saatlik çalışmanın sonunda söndürüldü

Bahçelievler’de içindeki çöp alanın tutuşması sonrasında yanan yatak fabrikası, ekiplerin yaptığı çalışmalarla yaklaşık 5 sonra söndürüldü.

Bahçelievler Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi’nde bulunan yatak fabrikası saat 17.00 sıralarında içindeki çöp alanın tutuşması sonrasında alev alev yanmaya başlamıştı. Mesai saatinde içerisindeki yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, işçiler hızlı bir şekilde tahliye edilmiş, şans eseri ölen yada yaralanan olmamıştı. Yanan fabrika itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Tuzlaspor 4 10
3. Manisa FK 4 9
4. Eyüpspor 4 9
5. Erzurumspor 4 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Elche 4 5
10. Osasuna 4 5
11. Rayo Vallecano 4 4
12. Villarreal 3 3
13. Levante 4 3
14. Real Betis 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0