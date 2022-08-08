İstanbul’da zincirleme kaza: 2’si ağır 5 yaralı

Eyüpsultan’da sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-20 Karayolu Hasdal Kemerburgaz istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yağan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda, Mustafa Taşçı kontrolündeki 34 JHF 74 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan yol tabelasına çarptı. Çarpmanın da etkisiyle savrulan kamyonet ters dönerek bankete düştü. O esnada yol üzerinde seyir halinde olan araçlardan 34 LAE 852 plakalı servis minibüsünün şoförü Murat Hakan Aydın kazayı görüp yavaşladı. Aynı yönde ilerleyen diğer araçlar da aniden durması sebebiyle yolcu otobüsünü kullanan İlhan Yılmaz önündeki binek araca çarpmamak için manevra yaptı. İçinde 15 yolcunun bulunduğu otobüs, araçlara çarpmasının ardından bariyere vurarak durabildi. Çarpışma esnasında yolda ilerleyen bir ticari taksi de, otobüsün çarpmasıyla savrulan servis minibüsünün kendisine çarpmasından kaçmaya çalışırken başka bir otomobille çarpıştı. Toplamda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Mustafa Taşçı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçtan çıkarılarak tedavisi için Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Hasdal Kemerburgaz yolunda trafik bir süre durdu.

Zincirleme kazaya karışan servis minibüsünün şoförü Murat Hakan Aydın, “Bankete düşen şu kamyonet kaza yapmıştı. Biz de onu görünce nizami bir şekilde yavaşlayıp durduk. Birinci vitese alıp kalkış yaparken arkamda bir gürültü koptu. Otobüsü kullanan arkadaş mermi gibi geliyordu. Bizi önüne kattı, kaç araba girdik birbirimize. Benim arabamda 4 tane yaralı var. Kaza o hızlı geldiği için oldu. Benim arabamda da yaralılar var, travma geçirenler var. Birinin kolunu cam kesmiş, burnu kanayan var. Kemerim bağlı olduğu için bende bir şey yok. Otobüs, binek otomobiller falan toplam 6 araç var” ifadeleri ile o anları anlattı.

Zincirleme kazanın hemen öncesinde kayganlaşan yolda direğe çarparak bankete düşen kamyonetin içerisinde bulunan Selçuk Altunbaş ise “Biz aracımızda yük götürüyorduk. Araba bir anda kayarak döndü ve buraya savrulduk. Şoförün boynunda ve belinde ağrı vardı, ambulans onu götürdü zaten. Çok şükür bizde bir şey yok şu an. Biz kazayı yaptık ve aradan 1 dakika geçmeden otobüs yan döndü ve önündeki araca çarptı, zincirleme kaza yaptılar” dedi.

Olay hakkında konuşan Nejdet İşçi, “Otobüs önce mavi araca sonra diğerlerine çarparak 6 aracı birbirine kattı. Aşağı yukarı 4 -5 yaralı var. İkisinin durumu ağır” şeklinde konuştu.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Biri otobüs olmak üzere 6 aracın karıştığı kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken 2’si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilitlenen D-20 karayolu, polis ekiplerinin kontrolünde tek şerit üzerinden ilerletilirken yavaş yavaş tekrar trafiğe açıldı. Polis ekiplerinin olay hakkında incelemeleri devam ediyor.