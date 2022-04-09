banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Güneşli havanın tadını çıkartın! Yağışlar geri geliyor...
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Galatasaray'dan 'seçim tarihi' açıklaması
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Beşiktaş'a süpriz isim geliyor!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!
Benzin ve motorine gelecek indirimin tarihi netleşti!

İstanbul’da zihinsel engelli kıza yankesicilik şoku: Polis 119 suç kayıtlı çeteyi suçüstü yakaladı

Kağıthane’de iki yankesici annesiyle beraber manava giden zihinsel engelli kızın, caddede yürüdüğü sırada cebinden cep telefonunu çaldı. Vatandaşların adeta kabusu haline gelen 119 suç kayıtlı çete, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından 60’dan fazla kamera izlenerek tespit edildikten sonra bir vatandaşın telefonunu çalmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Asayiş 09.04.2022, 10:17
İstanbul’da zihinsel engelli kıza yankesicilik şoku: Polis 119 suç kayıtlı çeteyi suçüstü yakaladı

Kağıthane’de iki yankesici annesiyle beraber manava giden zihinsel engelli kızın, caddede yürüdüğü sırada cebinden cep telefonunu çaldı. Vatandaşların adeta kabusu haline gelen 119 suç kayıtlı çete, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından 60’dan fazla kamera izlenerek tespit edildikten sonra bir vatandaşın telefonunu çalmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Kağıthane Çağlayan’da geçtiğimiz aylarda yaşanan olaylarda Cemile İ., zihinsel engelli kızı Nergis Ç. ile birlikte meyve ve sebze almak için manava gitti. Bu sırada peşine takılan hırsızlar anne ve kızını bir süre takip etti. Hırsızlar tenha bir yere gelince engelli kızın cebindeki cüzdanı el çabukluğuyla çalarak kayıplara karıştı. Kızının telefonun çalındığını anlayan anne durumu polise bildirdi.

Polis 60’dan fazla kamera görüntüsü inceledi

Olayların yaşandığı yerdeki yaklaşık 60 güvenlik kamera görüntüsünü tek tek inceleyen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, şahıslardan 2’sinin kız çocuğu diğerinin ise yaşı büyük bir erkek şahıs olduğunu belirledi. Bunun üzerine muhtemel olayın yaşanabileceği yerlerde önlem alan Kağıthane polisi çeteyi, Gürsel Mahallesi’nde kalabalık bir caddede tam harekete geçtiği esnada suçüstü yakaladı. Yaşanan hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

119 kayıtlı yankesicilik çetesi çökertildi

Gözaltına alınan 55 suç kayıtlı Muhammet K. (23) ve 2 adet suç kaydı olan kız çocuğu N.T. (12) emniyete götürüldü. 62 suç kaydı olan B.T. (13) isimli kız çocuğu ise yakalama esnasında kalabalıktan yararlanarak kaçtı. Emniyette işlemleri tamamlanan çete üyelerinden Muhammet K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.T. ise serbest bırakılarak ailesine teslim edildi. Polis ekipleri B.T. isimli suç makinesini her yerde arıyor. Öte yandan, şahsın üst aramasında ele geçirilen 7 adet cep telefonu ise sahiplerine teslim edildi.

Zihinsel engelli kızı yankesicilik anları kamerada

Kağıthane’de farklı alanlarda yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin ilkinde, kadının önden yürüdüğü sırada arkadan gelen hırsızların elinde poşet olan kadının cüzdanını çaldığı, ikinci görüntüde ise kuruyemişçiye giren hırsızların kasada bir kişinin telefonunu çaldığı görülüyor.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Nisan 2022
İmsak 04:59
Güneş 06:28
Öğle 13:11
İkindi 16:50
Akşam 19:44
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 31 34
15. Brentford 31 33
16. Leeds United 31 30
17. Everton 29 25
18. Burnley 29 24
19. Watford 30 22
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 31 60
3. Barcelona 29 57
4. Atletico Madrid 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 31 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
16°
açık