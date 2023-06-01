İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 343 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul’da uyuşturucuyla mücadele çerçvesinde yapılan operasyonlarda, 6 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bir tır ve 3 adrese düzenlenen baskınlarda 343 kilo 938 gram uyuşturucu, 34 bin 200 adet hap, ve uyuşturucu yapımında kullanılan 43 kilo 700 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede geniş çaplı yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 22 ve 29 Mayıs tarihleri arasında Çatalca, Silivri ve Başakşehir ilçelerinde belirlenen 3 farklı adrese ve bir tıra operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hassas burunlu dedektör köpekle baskın gerçekleştirilen söz konusu adreslerde ve tırın zulasında yapılan aramalarda ise 238 kilo 700 gram metamfetamin, 87 kilo 620 gram Hint keneviri (esrar), 17 kilo 618 gram kokain, 43 kilo 700 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde ve 34 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi. Toplam 343 kilo 938 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarla ilgili yakalanan 6 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.