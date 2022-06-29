İstanbul’da zehir tacirlerine operasyon: 34 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan operasyonda 34 şüpheli şahıs gözaltına alınırken yüklü miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adreslerini belirledikleri uyuşturucu tacirlerini yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri Maltepe ve Esenler ilçesindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı baskında torbacı olarak tabir edilen 34 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 10 adet tüfek kartuşu ve 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.