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İstanbul’da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon
STANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İL GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ. OPERASYONDA ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLİRKEN ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İL GENELİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRDİ. ÇOK SAYIDA ADRESE DÜZENLENEN BASKINLARDA ÖZEL HAREKAT TİMLERİ OPERASYONA KATILIRKEN HAVADAN POLİS HELİKOPTERİ DE DESTEK VERDİ. EVLERDE YAPILAN ARAMALARDA NARKOTİK KÖPEKLERİ KULLANILDI. BASKIN DÜZENLENEN ADRESLERDE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDE VE RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLİRKEN ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 29.09.2020, 07:11
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda özel harekat timleri operasyona katılırken havadan polis helikopteri de destek verdi. Evlerde yapılan aramalarda narkotik köpekleri kullanıldı. Baskın düzenlenen adreslerde çeşitli uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
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