İstanbul’da yüzlerce kaçak telefon ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ilçesinde telefon ve aksesuarın yer aldığı bir depoda gümrük kaçağı cep telefonu bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde ekiplerce söz konusu iş yerine 24 Ekim’de düzenlenen operasyonda, çeşitli markalara ait piyasa değeri yaklaşık 210 bin lirayı bulan gümrük kaçağı 345 tuşlu telefon ele geçirildi. Operasyonda, iş yerinde bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında “5607 SKM” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.