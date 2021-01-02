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İstanbul’da yılbaşında havaya ateş açan maganda yakalandı
Maltepe’de yılbaşı gecesi tabancayla pencereden ateş açarak terör estiren maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinde tabanca, şarjörler ve fişekler eve geçirilen magandaya, “kuru sıkı ve gaz tabancalarına kullanma kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.
Asayiş 02.01.2021, 12:29 02.01.2021, 12:44
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Maltepe’de yılbaşı gecesi tabancayla pencereden ateş açarak terör estiren maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Evinde tabanca, şarjörler ve fişekler eve geçirilen magandaya, “kuru sıkı ve gaz tabancalarına kullanma kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.
Yılbaşı gecesi Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Sercan A. (23) evinde arkadaşlarıyla eğlenmeye başladı. Eğlencenin dozunu kaçıran A. tabancayla havaya ateş açmaya başladı. Defalarca tetiğe basan şahıs terör estirdiği o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı. Şahsın terör estirdiği o anlar kameralara yansıdı.
Pencereden ateş açıp terör estirdiPaylaşımın ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şahsı evinde yakaladı. Yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör ve 26 adet fişek ele geçirildi. Aramaların ardından Sercan A. gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere de el konuldu. Emniyete götürülen A’ya “kuru sıkı ve gaz tabancalarına kullanma kanununa muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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