İstanbul’da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Taksim Meydanı’ndaki uygulamada şüpheli şahısların kimlik sorgulamaları yapılırken, araçlar da tek tek arandı. Uygulamaya Özel Harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 20.00 sıralarında il genelinde “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme ve Narkotik Suçlarla Mücadele ve Polis Özel Harekat şubelerine bağlı polis ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı’nda araçlar hassas burunlu köpekle didik didik arandı

Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği uygulamada, hassas burunlu narkotik köpeği Komançi araçları didik didik aradı.

Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi.