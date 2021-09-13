İstanbul’da yatak fabrikası alev alev yandı

Bahçelievler’de bulunan yatak fabrikası, içindeki çöp alanın tutuşması nedeniyle alev alev yandı. İşçiler panikle kendilerini dışarıya atarak canlarını kurtarırken, bazıları ise yangını gözyaşlarıyla izledi. Yanan fabrika ve söndürme çalışmaları drone ile görüntülendi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Sanayi Caddesinde bulunan yatak fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrika içindeki çöplük alanın tutuşması sonucu, fabrika alev alev yanmaya başladı. Mesai saatinde içerisindeki yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, işçiler hızlı bir şekilde tahliye edildi.

Tahliye edilen işçiler gözyaşlarıyla izledi

Yangın kısa sürede yayılarak fabrikanın bütününü sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy, Avcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri fabrika çevresinde bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise bazı işçileri kontrolden geçirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını ise fabrikadan tahliye edilen işçiler gözyaşlarıyla izledi.

Söndürme çalışmalarındaki köpükleri vatandaşlar taşıdı

İtfaiye ekipleri fabrikadaki kimyasal maddelerden kaynaklı söndürme çalışmalarına köpükle devam etti. Ekiplerin getirdiği köpükler, çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın alanına götürüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, yanan fabrika drone ile görüntülendi.

“İşçiler tahliye edildi, kimse kalmadı içeride”

Yaşadığı o anları anlatan fabrika işçisi, “Dışardaki malzemelerin üzerinde süngerler vardı oradan çıktı yangın. Benim haberim yok, ben içeride çalışıyordum. Dışarı çağırdılar, dışarıya çıktım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. İşçiler tahliye edildi, kimse kalmadı içeride, herkes dışarıya çıktı” diye konuştu.

“Burası yatak fabrikası, sünger, sunta hepsi yanıyor”

Fabrikanın olduğu yere kızını almaya geldiğini söyleyen bir vatandaş ise, “Saat 16.40 geçe yangın başladı. Ben kızımı almaya geldim, otobüs durağında. Bir baktık, bir anda yangın çoğaldı, kimse ne olduğunu anlamadı. Belediyeler, itfaiyeler, ambulanslar hepsi burada. Şu an keresteler yanıyor. Burası yatak fabrikası, sünger, sunta hepsi burada var. Şu an yaralı yok” diye konuştu.