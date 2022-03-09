İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’un Kartal ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Emniyet ekiplerince 3 Mart’ta ilçede belirlenen 4 farklı adrese gerçekleştirilen baskında M.H., U.T., T.C. ve Ö.Ç. isimli 4 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda biri kurusıkı, 5’i ruhsatsız olmak üzere 6 tabanca, bu silahlara ait 11 şarjör, 38 farklı çaplarda fişek ve 15 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.H. ve U.T. adli makamlarca serbest bırakıldı. T.C. ve Ö.Ç. adlı diğer 2 zanlı hakkında ise “Silah Ticareti” suçu kapsamında 4 Mart’ta Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. İki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca “adli kontrol” hükümleri uygulanarak salıverildi.