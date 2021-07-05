İstanbul’da ’yasa dışı bahis’ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul’da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheli düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin yüklü miktarda haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Emniyet ekiplerince, 2 Temmuz günü Pendik, Ataşehir ve Beyoğlu’nda çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 41 cep telefonu, 30 Sim Kart, 4 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 2 hafıza kartı, 1 DWR cihazı, 3 ruhsatsız tabanca ve 4 şarjör, bu silahlara ait çeşitli çapta 90 fişek, 2 Pos cihazı, 24 tane üçüncü kişilere ait kimlik belgesi, biri sahte olmak üzere üçüncü şahıslar adına düzenlenmiş 4 sürücü belgesi, 1 adet “Polis Basın” ibareli kart, farklı bankalara ait 390 para kartı, 1.060 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen kimyasal madde, 2 adet para sayma makinesi, 2 hassas terazi, 14 bin 70 lira, 2 bin 10 Avro ve 200 dolar para ele geçirildi.

Yakalanan bahis şebekesi üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edildiği bildirildi.