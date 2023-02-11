İstanbul’da yardım kuruluşunu sosyal medyada taklit ederek hayırseverleri dolandıran şüpheli tutuklandı

İstanbul’da sosyal medya üzerinden bir yardım kuruluşunu taklit ederek açtığı sahte hesapla bağış topladığı ve yardımseverleri dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, tüm Türkiye’yi etkileyen deprem felaketinin ardından birçok vatandaş bağış yapmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu. Depremi fırsat bilen M.C. adlı bir kişi, iddiaya göre bir yardım kuruluşunu taklit ederek açtığı sahte hesapla sosyal medya üzerinden bağış toplamıştı. Şahsın, “Depremzedeler için yardımlarınızı yapabilirsiniz” şeklinde yapılan paylaşımlarda ‘AHBAP’ isimli yardım kuruluşunun taklidi olduğu belirlenen sahte siteden illegal yardım toplandığı tespit edilmişti. M.C., İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalanmıştı. M.C. emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.C. tutuklandı.